Nie będzie serialu "Lando". Na otarcie łez fani "Gwiezdnych wojen" dostaną film

Prawdopodobnie "Lando" nie jest jedynym projektem ze świata "Gwiezdnych wojen", w stosunku do którego Lucasfilm i Disney zrewidowali wcześniejsze plany. Jakiś czas temu pojawiły się bowiem doniesienia, że z powodu strajków scenarzystów i aktorów twórcy "The Mandalorian" mogą nie wyrobić się z realizacją dwóch kolejnych sezonów, mających prowadzić do wydarzeń z nadchodzącego pełnego metrażu spajającego serialowe uniwersum (prócz tytułu głównego w jego skład wchodzi jeszcze "Księga Boby Fetta", "Ahsoka" i nadchodzące "Skeleton Crew"). Dlatego 4. sezon produkcji również możemy otrzymać w formie filmu.



