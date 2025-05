Netflix dowozi. Od dziś na platformie najlepszy film science fiction z 2024 roku

Pierwsza część "Diuny" trafiła do kin w 2021 roku, jednak biorąc pod uwagę pandemiczną rzeczywistość, zapewne nie wszyscy zdążyli ją zobaczyć na dużym ekranie. Osobiście nadrobiłem ją na niedługo przed seansem sequela i byłem zdewastowany wysokim poziomem tego filmu. Czuć było, że stanowi on wprowadzenie do kolejnej historii, ale i tak było to dzieło spełnione. Podobnie uznali członkowie Akademii, którzy nagrodzili ten film sześcioma Oscarami. Niestety "Diuna: Część druga" nie doczekała się aż tylu nagród - odebrała dwie statuetki i to wyłącznie w kategoriach technicznych (dźwięk i efekty specjalne). Niestety, ponieważ to jeden z najlepszych filmów we współczesnej historii kina science-fiction i jedno z największych dzieł ostatnich lat.