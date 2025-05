Hurry Up Tomorrow - recenzja. Ego The Weeknda wielkie, tylko filmu szkoda

Podobnie jak w przypadku wspominanego już "The Idol", Tesfaye jest multipostacią tego projektu - główny aktor, autor ścieżki dźwiękowej, scenarzysta, producent. Człowiek orkiestra, chciałoby się powiedzieć. Niestety gra ona bardzo, ale to bardzo nierówno. Największą, a zarazem najbardziej rzucającą się w oczy wadą "Hurry Up Tomorrow" jest jego scenariusz. Choć ten film w dość jasny sposób jest zrobiony przez osobisty pryzmat The Weeknda, niewątpliwie umiejącego pisać dobrą muzykę, nie przekłada się to w żaden ciekawszy sposób na scenariusz - mamy do czynienia z tysięcznie powtórzonym motywem artysty umęczonego, za którego twórczością stoją niezaleczone rany, własny toksycyzm i autodestrukcja. Nihil novi, a co najgorsze, w tej historii naprawdę był potencjał. Utrata najcenniejszego instrumentu artysty, jego ciemna strona, sława okupiona połamaną psychiką, złota klatka - to tematy uniwersalne w przypadku tego typu kina. Cały potencjał na ciekawą ich eksplorację ulatuje i ugina się pod ciężarem nieznośnego, gigantycznego samouwielbienia The Weeknda, bo ciężko inaczej odczytać ton tej historii. Gdyby porównać na tym poziomie "Hurry Up Tomorrow" i również poruszającego się w tematyce rozliczenia z własną karierą i pełnym mroku życiem "Better Mana", pomiędzy tymi filmami jest przepaść. Na niekorzyść pierwszego.