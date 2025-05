Henry Cavill nie mógł się oderwać od tego fantasy. To najlepszy serial Netfliksa

Nie jest to subiektywna opinia. Po prostu trudno znaleźć kogoś, komu ten serial by się nie podobał. Parę miesięcy po premierze 1. sezonu media podawały, że to najlepiej oceniana produkcja Netfliksa wszech czasów. "Arcane" ma bowiem 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. W zestawieniu portalu jest to najlepsza adaptacja gry wideo wszech czasów. Nic jej nie przebija, bo nawet 1. sezon "The Last of Us" ma gorszy wynik (96 proc.).



Osadzony w uniwersum "League of Legends" serial opowiada historię dwóch sióstr, które w wojnie między miastami walczą po przeciwnych stronach. W konflikcie dochodzi do starcia idei, sprzecznych przekonań i magicznych technologii. Dzięki temu otrzymujemy wybuchową mieszankę różnych fantastycznych stylów i konwencji, doprawionych widowiskową akcją.