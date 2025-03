Nie odpowiem na to pytanie, ponieważ gdybym to zrobił, to by wszystko zepsuło. Mam odpowiedź, ponieważ Stephen i ja wszystko sobie wyjaśniliśmy. Ale chodzi o to, że nie musieliśmy na nie odpowiadać, a nie odpowiadając, tworzymy pytanie, a to pytanie wisi.