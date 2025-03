Dojrzewanie: czy ten bohater naprawdę zabił? Odpowiedź jest banalnie prosta

Współtwórca Jack Thorne od początku planował, by tożsamość zabójcy stała się jasna już w pierwszym odcinku. „Chcieliśmy dać widzom pewność, a potem zapytać: i co teraz? Gdzie nas to zaprowadzi? Jak to zadziała?”



Kolejne epizody analizują motywacje chłopca - niską samoocenę, szkolne prześladowanie i wpływ internetowej propagandy. Gdy Katie publicznie oskarża go na Instagramie o bycie incelem, Jamie wpada w furię. Wkrótce po tym dochodzi do zabójstwa. Wciągnięty w ideologię, która wmawiała mu, że przez swoją rzekomą „brzydotę” nigdy nie znajdzie miłości, dopuścił się czynu, którego nie da się cofnąć



„Dojrzewanie” nie jest klasycznym whodunit, lecz why-done-it - dramatem o przyczynach, nie sprawcach. Woli poddać analizie motywy stojące za zbrodnią, podkreślając wpływ niebezpiecznych treści i ruchów internetowych na młodzież. Stephen Graham chciał ukazać, jak pozornie zwyczajni chłopcy mogą zostać wciągnięci w destrukcyjne, niebezpieczne zachowania. Opowiedzieć nie tylko o samej zbrodni, ale wszystkim, co wokół niej: jej fundamentach i konsekwencjach.