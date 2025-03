Dojrzewanie to hit serwisu Netflix. Wybieramy podobne seriale

To chyba serial najbliższy tematycznie „Dojrzewaniu”, ale znacznie bardziej brawurowy. Tu skala jest po prostu większa, bo opowiada o grupie dzieciaków, które po wypadku samolotu wylądowały w tajemniczym miejscu. Jednocześnie obserwujemy całą grupę, która próbuje walczyć o przetrwanie, a także tych, którzy przeżyli i cierpią wiele lat później. Nikt nie wie, co się stało, a my możemy zobaczyć, jak zamiast cieszyć się życiem i nastoletnimi miłostkami dzieciaki walczą o życie. To niezły serial, który robi wrażenie przede wszystkim niesamowitym nastrojem i zjawiskowymi twistami.