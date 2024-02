Wielkiej walki ciąg dalszy. Dosłownie wielkiej, ponieważ już niedługo do kin trafi kolejna odsłona serii „Godzilla vs. Kong”. Dla miłośników starć gigantów będzie to nie lada wydarzenie, ponieważ do klasycznego duetu dołączy trzeci poważny przeciwnik. Część kart odkryto przed nami już przy okazji pierwszego trailera, jednak w porównaniu z kolejnym, był to jedynie delikatny przedsmak. Aktualnie można już obejrzeć drugi zwiastun filmu „Godzilla vs. Kong: Nowe imperium”.