Wiemy, jak będzie wyglądała nowa Godzilla. Reżyser wyjaśnia, dlaczego ją zmienił

To dobry okres dla Godzilli. Król Potworów kończy w tym roku 70 lat, a przecież ostatnio udowodnił, że może pochwalić się młodzieńczą werwą. Tak było w wybitnej "Godzilli Minus One", w której wytwórnia Toho postanowiła wrócić do korzeni legendarnego kaiju i ponownie przedstawić go, jako metaforę strachu Japończyków przed bombą atomową. Za chwilę dostaniemy natomiast kolejną odsłonę amerykańskiego MonsterVerse.



Ok, ostatni serial osadzony w uniwersum - "Monarch: Dziedzictwo potworów" - nie wyszedł za dobrze. "Godzilla i Kong: Nowe imperium" zapowiada się już jednak wyśmienicie. To kontynuacja filmu "Godzilla vs. Kong", który został ciepło przyjęty tak przez krytyków, jak i widzów. Wszyscy dostaliśmy bowiem to, co nam obiecano: naparzające się kaiju. Już po samym trailerze widać, że w sequelu również czeka nas emocjonujące widowisko.



Więcej o Godzilli poczytasz na Spider's Web: