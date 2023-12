Starcie gigantów. Jest zwiastun filmu "Godzilla x Kong: The New Empire"

Do uniwersum "Godzilli", które trwa już dobre 70 lat, co jakiś czas dołączają kolejne produkcje. Król Potworów pojawił się zarówno w japońskich tytułach, animacjach, jak i amerykańskich wersjach aktorskich, a takich filmów jest już dobre kilkadziesiąt. Gigantyczna bestia była przedstawiana raz lepiej, raz gorzej (o najlepszych kreacjach Godzilli pisaliśmy na łamach Spider's Web), jednak mimo to wciąż budzi jednocześnie zachwyt i postrach wśród fanów MonsterVerse. Czy "Godzilla x Kong: The New Empire" zostanie ciepło przyjęta przez widzów? Można już powoli wygłaszać swoje pierwsze wrażenia, ponieważ do sieci wpadł pierwszy zwiastun produkcji Warner Bros. i Legendary Pictures.