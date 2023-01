Dzisiaj święto wszystkich fanów misia o bardzo małym rozumku. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka ustalono na 18 stycznia, bo jest to rocznica urodzin pisarza, który powołał go do życia - Alana Aleksandra Milne. Samemu autorowi raczej by się to nie spodobało, bo, jak na ironię, szczerze nienawidził swojej najsłynniejszej książki. On chciał być poważnym komentatorem politycznym i literatem. No cóż, nie wyszło i do dzisiaj kojarzony jest z opowieścią skierowaną do najmłodszych.



Milne za dziećmi nie przepadał. Nawet za swoim synem Christopherem Robinem. Był o niego zazdrosny, bo fani bardziej niż z nim, chcieli spotykać się właśnie z pierwowzorem Krzysia z "Kubusia Puchatka". Nie mieli dobrych kontaktów, a gdy chłopiec dorósł, całkowicie zerwał z ojcem kontakt. Relacje z kolejnymi pokoleniami miłośników stworzonych przez niego postaci, ma jednak nienaganne. W tym wypadku jako rodzic sprawdza się bowiem idealnie.