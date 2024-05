77. Festiwal Filmowy w Cannes właśnie się rozpoczął. Uroczysta ceremonia otwarcia odbyła się we wtorek, 14 maja, a całe wydarzenie potrwa do 25 maja. Najbliższe 10 dni będzie zatem świętem kina, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć takie produkcje jak "The Shrouds" Davida Cronberga, western "Horyzont. Rozdział 1" w reżyserii Kevina Costnera, "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, "The Surfer" z Nicolasem Cagem w roli głównej, a także duńsko-polsko-szwedzką koprodukcję "Dziewczyna z igłą", którą wyreżyserował Magnus von Horn.