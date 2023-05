Timothee, podobnie jak Harry Styles lubi zacierać w swoich stylówkach granice między tym, co męskie, a co kobiece, udowadniając, że w błyszczących marynarkach, cekinach czy biżuterii, można wyglądać męsko, a zarazem bardzo stylowo. Być może na polskim show-biznesowym podwórku to właśnie Maciej Musiałowski zapoczątkuje odważniejszą, niż do tej pory, męską modę na czerwonym dywanie.