Elton John złożył zeznania w procesie Kevina Spaceya. Wiadomo, co powiedział

Z kolei adwokat Kevina Spaceya, Patrick Gibbs KC, odczytał w sądzie listy od przyjaciół, ale i również współpracowników swojego klienta. Ci wypowiedzieli się o aktorze w samych dobrych słowach. Mimo sympatii ze strony wielu kolegów oraz współpracowników, kariera Kevina Spaceya mocno się podłamała po oskarżeniach na tle seksualnym. Gwiazdor stracił przecież główną rolę w serialu "House of Card" i został usunięty też z obsady "Wszystkich pieniędzy świata" Ridleya Scotta. Afera położyła się również cieniem na film "Gore" Netfliksa, gdzie Kevin Spacey wcielał się w rolę Gore Vidala. Mimo że gwiazdor usiłuje wrócić do świata filmu, grywa na razie w offowych produkcjach. Już w sierpniu tego roku do kin trafi komediowy thriller "Peter Five Eight" z udziałem Kevina Spaceya. Warto tez dodać, że na premierę czeka też inna produkcja z udziałem amerykańskiego aktora, "The Man Who Drew God" oraz brytyjski thriller "Control", gdzie Kevin użyczył jedynie głosu jednemu z bohaterów.