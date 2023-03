"Johnny" - gdzie obejrzeć? Film niebawem pojawi się w serwisie Netflix

"Johnny" to reżyserski debiut Daniela Jaroszka. Jego świeże spojrzenie, w połączeniu z doświadczonym aktorem Dawidem Ogrodnikiem i obiecującym Piotrem Trojanem, który został zresztą za rolę Patryka Galewskiego wyróżniony Złotym Lwem na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszą rolę pierwszoplanową męską, przyczyniło się do stworzenia wzruszającego filmu o miłości do świata i drugiego człowieka, który dostał szansę na to, by zmienić swoje życie.