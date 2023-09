Ball wybrał dla swojej produkcji zakończenie wyjątkowe. Niemal cały odcinek to dość ckliwe pożegnanie jednego z bohaterów, który przegrał walkę z chorobą. Jest słodko, jest gorzko, jest smutno i jak na mój gust trochę zbyt symbolicznie. Ostatnie kilka scen twórcy poświęcają na pokazanie, jak przebiega życie bohaterów na wiele lat po zakończeniu serialu oraz przedstawiają ostatnie minuty ich życia. Postacie odchodzą, a każdemu odejściu towarzyszy krótki nekrolog. Dzięki temu możemy w skrócie zobaczyć jak potoczyły się ich losy. Choć na pierwszy rzut oka brzmi to dość banalnie, to naprawdę elegancko domyka produkcję, której tematem jest właśnie śmierć.



Być może dla Martina to zakończenie jest istotne nie tylko ze względu na duże zagęszczenie zgonów, ale również dlatego, że sam musiał przełknąć gorzkie słowa na temat finału „Gry o tron”. Jego najważniejsze telewizyjne dziecko pożegnało się z telewizją w atmosferze powszechnego rozczarowania. Pisarz zresztą odciął się od niego i tłumaczył, że jego plany na wielki finał były zupełnie inne. Jestem przekonany, że jako świadomy twórca uważnie obserwuje "konkurencję", bo wie, jak trudno jest domknąć opowieść rozciągniętą na wiele lat, co do której oczekiwania z każdym rokiem rosną.



Czytaj także: Fani świętują. George R.R. Martin odcina się od zakończenia "Gry o tron"