Nowy spin-off „Gry o tron” będzie mieć coś wspólnego z „Black Mirror”. Ogłoszono reżysera i liczbę odcinków

Owen Harris jest znany z dwóch genialnych epizodów kultowego serialu „Black Mirror”. Chodzi dokładnie o „Be Right Back” i „San Junipero”. Twórca dołączył do ekipy HBO jako producent wykonawczy oraz reżyser pierwszych trzech odcinków nadchodzącej produkcji „A Knight of the Seven Kingdoms”. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż dotychczasowa praca Harrisa cieszyła się w branży niezwykłym uznaniem.



Choć premiera zbliżającego się wielkimi krokami prequela „Gry o tron” planowana jest na koniec 2025 roku, to zdjęcia do niej mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. Oznacza to, że oddani fani serii nie będą się nudzić. Otrzymają co najmniej jeden sezon serialu na rok. HBO rozwija również inny projekt, a mianowicie prequel opowiadający o podbojach Aegoan Targaryena, za który ma odpowiadać Mattson Tomlin, ale aktualnie nie otrzymał on jeszcze oficjalnego zielonego światła.