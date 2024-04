Zastanowicie się dwa razy, zanim kupicie nowe ubrania. Tak działa nowy film HBO Max

Dokument „Brandy Melville i kult szybkiej mody” przedstawia również to, co dzieje się z ubraniami po ich wyrzuceniu. Naszym oczom ukazują się przerażające obrazki, na których widać tony odzieży, zalegające nad brzegiem wody. Twórcy zwrócili uwagę, że na terenie Afryki jest wiele instytucji zajmujących się recyklingiem. Sortują oni napływające z zagranicy ciuchy i dają im nowe życie. Naprawiają je lub przerabiają na wzór innych popularnych marek. Oczywiście wszystko jest później ponownie sprzedawane, ale wciąż zapotrzebowanie jest niewielkie w stosunku do produkowanych pierwotnie ilości. Moda zmienia się bardzo szybko, ludzie chcą świadomie być wręcz niewolnikami kolejnych stylów. Niestety porzucają to, co nie wpisuje się już w standardy. Tak tworzy się pętla, o której wspominałam na samym początku. Film „Brandy Melville i kult szybkiej mody” zwraca szczególną uwagę na klimatyczną szkodliwość tego procesu.



Opierając się na przypadku brandu Brandy Melville dokładnie opisuje, jak konkretnie wygląda ten proceder od momentu produkcji, do chwili resellingu. Z pewnością ten dokument otworzy oczy wielu konsumentom. Bardzo dobrze, że o zjawisku fast fashion mówi się coraz częściej i głośniej. Na co dzień widzimy, jak toksyczne, ale też psychicznie wykańczające ono jest. Choćbyśmy temu mocno zaprzeczali, to jednak prawdą jest, że staramy się jakkolwiek dopasować do obecnie obowiązujących standardów. Nakłada to na nas niepotrzebną presję, przy okazji sprawia również, że wydajemy coraz więcej pieniędzy na coś, z czym niezwykle szybko się pożegnamy. Dokument HBO Max jest też doskonałym przykładem na to, jak bardzo Instagram przekłamuje rzeczywistość. To, co jest tam publikowane, w dużym stopniu jest kompletnie nierealne. Patrzymy na pięknych ludzi w social mediach i zastanawiamy się, co jest z nami nie tak. Wszystko jest w porządku, po prostu naturalność nie ma nałożonych filtrów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zdecydowanie warto zapoznać się z tytułem „Brandy Melville i kult szybkiej mody”. Możemy myśleć o poruszanych tam tematach na co dzień, ale gdy zostanie to wszystko zebrane w jeden materiał, to gwarantuję, że wygląda to zupełnie inaczej. Jest bardziej przerażające i skłaniające do głębszej refleksji.