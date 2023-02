Awantura o nagrody Grammy. Widzowie apelują, żeby nie zapominać o zmarłych muzykach

Aaron Carter, młodszy brat Nicka Cartera z Backstreet Boys zaczynał swoją karierę jako dziecko. W wieku dziewięciu lat nagrał swój debiutancki, solowy album studyjny, zatytułowany Aaron Carter. W kolejnych latach wydał jeszcze trzy płyty: Aaron's Party (2000), Oh Aaron (2001) i Another Earthquake (2002). Później przez wiele lat miał muzyczną przerwę, by romansować z telewizyjnymi programami i musicalami. Z kolejną płytą powrócił w 2017 roku i ostatnią przed śmiercią, wydaną w 2022 roku. W ostatnich latach sporo mówiło się o problemach Cartera ze zdrowiem psychicznym. 34-latek zmagał się m.in. z zaburzeniami osobowości, schizofrenią, stanami lękowymi i depresją maniakalną.