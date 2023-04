Harrison Ford żegna się z rolą Indiany Jonesa. 80-letni aktor nie zagra już głównego bohatera

Przypomnijmy, że "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" jest piątym filmem serii zapoczątkowanej w 1981 roku. Pierwszy z nich to "Poszukiwacze zaginionej Arki" w reżyserii Stevena Spielberga. Akcja filmu rozgrywa się w 1936 roku. Na zlecenie służb specjalnych amerykański archeolog, Indiana Jones, wyrusza do Egiptu, by odnaleźć legendarną Arkę Przymierza. Film zdobył kilka nominacja do Oscara, a w 1982 roku zgarnął nagrodę BAFTA.



Piąty i ostatni film z tej serii "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" trafi do polskich kin 30 czerwca 2023 roku.