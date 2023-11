Na HBO Max wpada legendarny kryminał o przerażającym morderstwie, które wydarzyło się naprawdę

Lada dzień platforma pokaże nam adaptację pionierskiej próby wyjątkowego pisarstwa, którą Truman Capote podjął w latach 60. ubiegłego stulecia. Jego dokument skupia się na zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmerów z Kansas. Wydarzenie, śledztwo, pościg i proces zostały szczegółowo opisane, a następnie przeniesione na ekrany przez Richarda Brooksa.



Obraz, podobnie jak książka, jest niemal dokumentalną rejestracją tamtych szokujących wydarzeń z 1959 roku. To właśnie wtedy Dick Hickock i Perry Smith postanowili zrealizować swój plan, który opracowali podczas pobytu w więzieniu. Napadli na dom pewnego bogatego farmera, jednak na miejscu nie znaleźli oczekiwanej gotówki. Wówczas zamordowali całą rodzinę - farmera, jego żonę i dwoje ich dzieci. Jedyny ślad, jaki po sobie pozostawili, to krwawy odcisk buta.



Co ciekawe, film - w przeciwieństwie do materiału źródłowego - bardziej koncentruje się na sprzeciwie wobec kary śmierci. Ostatecznie proponuje wciąż aktualne i ciekawe spojrzenie na tę karę - i naturę zbrodni przy okazji. To coś więcej, niż kryminalna rozrywka - to intensywny, wstrząsający i brutalny film, który zostanie z wami na dłużej. We mnie tkwi już od lat.