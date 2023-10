Nowy dokument HBO Max opowiada historię Britney Spears i staje po stronie jej ojca

Był to pierwszy krok do tego, by ustanowić nad nią kuratelę. Problemy psychiczne piosenkarki skutkowały tym, że pod koniec stycznia 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego. W tej całej sytuacji jej ojciec został przedstawiony jako ten, który próbuje za wszelką cenę pomóc swojej córce, by nie stoczyła się na samo dno.