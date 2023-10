Na HBO Max wpadła jedna z najlepszych ekranizacji komiksu w historii kina. I znacznie więcej

"Scott Pilgrim kontra świat" to jeden z najlepszych filmów Edgara Wrighta - człowieka, którego filmografia składa się w większości z prawdziwych perełek. Gwiazdorsko obsadzona (uwaga: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Jason Schwartzman, Chris Evans, Brie Larson, Aubrey Plaza) produkcja skupia się na tytułowym Pilgrimie, chłopaku, który wiedzie spokojne życie, w wolnym czasie grając w rockowym zespole. Jego świat zostaje wywrócony do góry nogami, kiedy poznaje dziewczynę - jak się okazuje - swoich marzeń, czyli Ramonę Flowers. By dotrzeć do jej serca, musi uprzednio zmierzyć się z jej siedmioma byłymi chłopakami.



Okej, film pod kilkoma względami (głównie w kwestii sportretowania niektórych tematów) nie zestarzał się najlepiej. To prawdziwa esencja pokolenia milenialsów, intertekstualna, pełna nawiązań i cytatów - dobranych z głową, smacznych, sprawiających frajdę.



Uwielbiam montaż w filmach Edgara Wrighta - to, jak obraz, wszystkie cięcia i zabiegi komponują

się z tak ważną dla niego ścieżką dźwiękową. Lubię też pomysłowe adaptacje komiksów, a twórca dał nam jedną z nich - mamy tu absolutnie wyjątkowych bohaterów, świetny humor i masę uroczych, ale zamierzonych głupotek. To taki postmodernistyczno-popkulturowy rollercoaster opowiadający o nastoletnich emocjach. Całkiem zręcznie. A mimo trzynastu lat na karku, motywy transmedialne (tutaj: film-gry komputerowe) wciąż wypadają świetnie.