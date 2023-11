Do HBO Max wpadnie oscarowy i głośny film. Sprawdzamy grudniowe nowości serwisu

W serwisie zadebiutuje oscarowa animacja z 2018 roku - "Spider-Man: Uniwersum". Jej głównym bohaterem jest Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, który zostaje ugryziony przez radioaktywnego pająka i odkrywa w sobie niezwykłe moce, stając się Spider-Manem. Kiedy jednak brama do uniwersum zostaje otwarta, Miles zdaje sobie sprawę, że nie tylko on jest superbohaterem. Nastolatek poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy i wraz z nimi staje do walki ze złowrogim Kingpinem, próbując uratować świat.