Najlepsze filmy od HBO. TOP 10 znakomitych obrazów

Filmowe zamknięcie jednego z najwybitniejszych seriali HBO okazało się - na szczęście - godnym epilogiem, choć fanom przyszło na nie czekać blisko 13 lat. Jasne, można narzekać na nadmiar sentymentalizmu, który nie pasuje do tego cyklu, co nie zmienia faktu, że otrzymaliśmy poruszające pożegnanie, na który w pełni zasłużył. To solidny western, który zachował ducha oryginału, a to - umówmy się - najważniejsze.