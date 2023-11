"Barbie" w drodze do HBO Max. Kiedy premiera?

"Barbie" wygrała w tym roku konkurs piękności. Produkcja, która pojawiła się na pierwszym miejscu w zestawieniu box office, zarabiając imponującą kwotę 1,4 mld dol., pobiła również inne rekordy. Filmowi w reżyserii Grety Gerwig udało się pobić rekord, jeśli chodzi o weekend otwarcia (162 mln dol.) - pod tym względem jest to najbardziej dochodowy film wyreżyserowany przez kobietę, który nie jest ani sequelem, ani remakiem, ani produkcją superbohaterską. Wiadomo już, że "Barbie" wyprzedziła także tytuł "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II", co zapewniło jej status najbardziej dochodowego filmu Warner Bros. Jeśli nie widzieliście jeszcze "Barbie", a chcecie wiedzieć, o co ten szum, to niebawem będziecie mieli okazję obejrzeć produkcję. Pojawi się ona w serwisie HBO Max już w przyszłym miesiącu.