Ekspertka "Project Lady" radzi, jak jeść pączka. Ludzie: większej głupoty nie słyszeliśmy

Tłusty Czwartek w tym roku przypada na 8 lutego. Pożądana przez naszych rodaków słodkość doczekała się krótkiego filmiku ekspertki "Project Lady" Ireny Kamińskiej -Radomskiej, która poinstruowała fanów, jak prawidłowo jeść pączka, by jak najmniej pobrudzić się. Choć na początku zdradziła, że najlepiej się je oczywiście całego pączka, drugi sposób wydaje się nie tyleż zabawny, co absurdalny. Zauważyli to też internauci na instagramowym profilu ekspertki, którzy odpowiednio skomentowali, podkreślając pewną groteskę w zasadach savoir vivre'u.