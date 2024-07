Kim jest IShowSpeed? Huczy o nim cały internet

Od 2022 r. aż do teraz IShowSpeed zdecydował się na transmitowanie treści związanych z piłką nożną. We wrześniu wziął udział w charytatywnym meczu piłkarskim, a w listopadzie i w grudniu odwiedzał różne stadiony piłkarskie, by zobaczyć na meczu Cristiano Ronaldo. Podczas Mistrzostw Świata miało również miejsce kontrowersyjne wydarzenie, które wiele osób oceniło jako rasistowskie - w czasie transmisji na żywo youtuber podszedł bowiem do chińskiego kibica, aby z nim porozmawiać. Mężczyzna zakomunikował, że nie mówi po angielsku, co doprowadziło do tego, że Speed zaczął parodiować azjatyckie języki. W międzyczasie otrzymał nagrodę Streamy w kategorii Breakout Streamer podczas wydarzenia Streamy Awards.