Julia Żugaj skomentowała dramę z Książulem. Twierdzi, że inspirowała się jego miniaturką

My ogólnie do moich filmów na YouTubie zawsze robimy 3 miniaturki. (…) No i zawsze wymyślamy sobie tam z moim teamem produkcyjnym jakie pozy robimy. Bardzo często też tutaj inspirujemy się różnymi twórcami (…), patrzymy jakie filmy z jakimi miniaturkami idą najlepiej zasięgowo i z tego, co pamiętam, to chyba właśnie inspirowaliśmy się miniaturką Książula. Aczkolwiek no nie spodziewałam się, że będzie aż wycięte z niej coś i przeklejone do naszej miniaturki. Oczywiście jak tylko dowiedziałam się, że się to wydarzyło, zmieniliśmy miniaturkę przeprosiłam Książula, trochę zaśmieszkowałam na Twitterze i wydaje się, że chyba sprawa rozwiązana

- wyjaśniła.