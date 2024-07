Parówka na koncercie Julii Żugaj. Nagranie stało się viralem

Po pierwszym koncercie w Ustroniu Julia Żugaj wyruszyła do Koszalina, gdzie wystąpiła dla swojej młodej publiczności. Z tego koncertu z pewnością zostanie zapamiętane wydarzenie, które zostało uwiecznione przez jedną z fanek i opublikowane na TikToku. Nagranie, na którym dziewczyna krzyczy w stronę sceny: "Obróć się, parówka, parówka tam leży", stało się viralem na TikToku i ma już około 2,3 mln wyświetleń. "Rzuciłam Julce pluszaka parówkę z Biedry i krzyczałam do niej, żeby zauważyła" - pisze autorka filmiku, pod którym jest już ponad 4,5 tys. zabawnych komentarzy. Co ciekawe, do nagrania postanowiła odnieść się sama Julia Żugaj - influencerka dograła się do wideo, trzymając wspomnianą parówkę, którą rzuciła jej fanka.