Jacek Dehnel ogłosił, że startuje do sejmu. Hasło pisarza to: "Zróbmy jesień temu średniowieczu"

Jakie mam poglądy polityczne i społeczne wiadomo, bo nie robię z tego tajemnicy, przeciwnie, przez ostatnie lata pisałem o tym wiele. Od dawna namawiałem do głosowania na lewicę, bo uważam, że społeczeństwo działa lepiej, jeśli sobie wzajemnie pomagamy i dbamy o najsłabszych Gdybyście chcieli na mnie zagłosować, to będę na OSTATNIM miejscu listy – to takie miejsce w sam raz dla tricksterów. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli – o ile widzę Wam się w parlamencie – udostępnicie ten post.