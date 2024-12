Jay-Z oskarżony o gwałt na 13-latce. Jest oświadczenie rapera

Do wydarzenia opisanego w pozwie miało dojść w 2000 r. na domówce po gali MTV VMA w Nowym Jorku, kiedy powódka miała 13 lat. Jak twierdzi, została wówczas odwieziona przez przyjaciela pod budynek Radio City Music Hall, próbując dostać się do środka bez biletu. Zaczęła wówczas dopytywać kierowców limuzyn o możliwość dostania się na galę lub choćby na after-party. Kobieta stwierdziła, że jeden z mężczyzn, który miał być pracownikiem Combsa, powiedział jej, że "pasuje do tego, czego szuka Diddy" i zaprosił ją na imprezę po wydarzeniu.