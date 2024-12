Najlepszy film wszech czasów obejrzysz teraz za darmo

"Sight and Sound" nie szasta na lewo i prawo topkami najlepszych filmów wszech czasów. Listy magazynu powstają co prawda od 1952 roku, ale pojawiają się co 10 lat. Do tej pory w zestawieniach królowały żelazne klasyki - jak nie "Obywatel Kane" Orsona Wellesa, to "Zawrót głowy" Alfreda Hitchcocka. Podczas ostatniej edycji z 2022 roku coś się jednak zmieniło. Ankietowani krytycy i eksperci postawili na "Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela" w reżyserii Chantal Akerman.



Ostatnia edycja "The Greatest Films of All Time: Critics’ 100 Greatest Films" była pod kilkoma względami przełomowa. Wzięło w niej udział 1639 krytyków i ekspertów z całego świata, co jest rekordową liczbą w historii rankingu. Do tego po raz pierwszy zwyciężył w nim film wyreżyserowany przez kobietę. W dodatku nie mówimy tu o dziele należącym do żelaznego kanonu X muzy. "Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela" to bowiem awangardowe kino feministyczne.