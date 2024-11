Film "Nocą w Nowym Jorku" jest debiutem reżyserskim Christy Hall, która wcześniej napisała scenariusz do trzech odcinków serialu "To nie jest OK", a w tym roku jako scenarzystka pracowała nad "It Ends With Us" z Blake Lively w roli głównej. Co ciekawe, pierwotnie scenariusz do "Nocą w Nowym Jorku" został rozpisany pod sztukę teatralną, jednak ostatecznie stał się bazą pod film. Można w tym miejscu pokusić się o stwierdzenie "na szczęście", ponieważ dzięki tym zmianom produkcję Christy Hall mogło zobaczyć więcej osób. A zdecydowanie jest tego warta.