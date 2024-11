Londyn, wrzesień 1940 r. Wielka Brytania i kraje Wspólnoty Narodów walczą przeciw agresji nazistowskich Niemiec. Hitlerowskie siły powietrzne rozpoczynaną kampanię nalotów na brytyjskie miasta. Ten okres nazywany był właśnie „blitz”, oczywiście od niemieckiego „blitzkrieg”. Z bombardowanych regionów do bezpieczniejszych okolic ewakuowanych zostaje 1,25 mln ludzi, z czego ponad połowa to dzieci.



Jednym z nich jest nasz bohater, George (debiutant Elliott Heffernan), który wcale nie chce uciekać. Gdy matka, Rita, ze łzami w oczach odsyła chłopca pociągiem na wieś wraz z innymi dziećmi, które mają znaleźć tam schronienie przed bombardowaniami, ten nie zamierza ulegać i bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń. Pełen żalu, ale i zdeterminowany, by wrócić do mamy i dziadka Geralda chłopak, ucieka z pociągu i wyrusza w niebezpieczną podróż.