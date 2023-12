Kampowy i przerysowany film to satyra, która bierze pod lupę różne formy codziennej przemocy, wiktymizację i... własny gatunek. Bywa dziwaczna, zamierzenie skrajna i niemądra, robiąc sobie - bardzo złośliwie! - jaja z tego i owego, koniec końców zachwycając sposobem opowiadania zarówno o kwestiach ważkich, jak i bardziej przyziemnych; tabuizowanych, ale uniwersalnych. Co więcej, bawi od pierwszej do ostatniej minuty i chętnie przesuwa granice. I to jest dopiero prawdziwy postęp: w końcu napaleni chłopcy są częstym motywem amerykańskich komedii, ale dziewczętom rzadko pozwala się na tak otwarte manifestowanie swojego seksualnego popędu. Szanuję.



Seligman nie zadowala się zatem jedynie metadowcipem i parodią, pozwalając sobie na sporą dawkę absurdu i bezsensu (co ma - swoją drogą - wiele uroku). Choć nie hamuje się w szyderstwach, nie zapomina o wadze poruszanej problematyki - w poważniejszych momentach z empatią wsłuchuje się w przykre doświadczenia i traumy swoich bohaterów. Co świetne, błyskotliwie masakruje schematy żeńskich postaci w gatunku: przypomina, że nastoletnie dziewczęta mają takie samo prawo do bycia nerdami, nieudacznikami; do bycia napalonymi, wulgarnymi, wściekłymi. Serce, szaleństwo, kicz i nieoczywista próba dotknięcia współczesnych szkolnych bolączek sprawiają, że „Na dnie” okazuje się jedną z najlepszych komedii tego roku - filmem, jakiego bardzo w tym gatunku brakowało.