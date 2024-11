Widzowie, którzy przeczytali opis filmu, już wiedzą, co się wydarzyło - Ana i Mateo postanowili wybrać się wraz z synem Lucasem w odwiedziny do dziadków. W pewnym momencie zdecydowali się wysadzić chłopca na środku leśnej drogi, by w ten sposób ukarać go za niewinną zabawę. Kiedy po kilku minutach małżeństwo wraca w miejsce, gdzie widziało Lucasa po raz ostatni, okazuje się, że dziecko zniknęło. Jak to możliwe? Co działo się z nim przez ich nieobecność? Czy chłopiec uciekł? Czy może ktoś go porwał? Podczas seansu można zadawać sobie wiele pytań, jednak to nie one są kluczem do zrozumienia tej historii - bardziej istotne jest to, co właściwie niebezpośrednio związane jest ze zniknięciem chłopca.