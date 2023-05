Niektórzy powiedzą, że Jennifer jest lepszą piosenkarką, niż aktorką, bo co to za kino, średniej jakości komedie romantyczne i kino akcji. Oczywiście, mają do tego prawo. W końcu role Jenny, jak i same filmy do najlepiej ocenianych nie należą. Jednak co by nie pisać, aktorka potrafi je perfekcyjnie spieniężyć, natomiast aktorstwo, podobnie jak muzyka, jest jej ogromną pasją.