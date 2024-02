Kanał Zero miażdży Kanał Sportowy. Liczba wyświetleń jest imponująca

W połowie października minionego roku Krzysztof Stanowski poinformował, że odchodzi z Kanału Sportowego, a już na początku listopada ogłosił, że startuje z Kanałem Zero. Zapowiedział wówczas, że będzie to jego największy dotychczas projekt, w który zaangażowanych będzie "mnóstwo świetnych osób". Dziś można już ocenić pierwsze owoce współpracy z wyjątkową ekipą Stanowskiego, w skład której wchodzą m.in. Tomasz Raczek, Jacek "Tede" Graniecki, Tomasz Rożek, Marcin Meller czy Robert Mazurek. Na Kanale Zero, który wystartował w zeszły czwartek, pojawiło się już kilka odcinków, które osiągają gigantyczną ilość odsłon, wygrywając tym samym z liczbą wyświetleń na Kanale Sportowym.