Stanowski wywołał burzę. Chodzi o logo Kanału Zero

Internauci błyskawicznie zaczęli zarzucać Stanowskiemu, że ten popiera rosyjskie działania w Ukrainie i podkreślali, że litera "Z" może się źle kojarzyć. Niektórzy jednak zaprzeczali, jakoby logo zostało niefortunnie zaprojektowane, argumentując, że to tylko część nazwy Kanału Zero. I mają rację - bo choć rzeczywiście można zwrócić uwagę na nieco pechowo dobraną czcionkę, to mimo to doszukiwanie się w logo projektu Stanowskiego związku z rosyjską agresją na Ukrainę jest wyolbrzymione i świadczy raczej o nadwyżce wolnego czasu i doszukiwaniu się problemu tam, gdzie go nie ma.