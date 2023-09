Byli ikoniczną parą lat 90. To najpopularniejsze zdjęcie z czasów związku Kate Moss i Johnny'ego Deppa

Choć związek supermodelki lat 90. i popularnego aktora należał do burzliwych, nigdy nie było w nim przemocy. Poznali się w 1994 roku w Nowym Jorku, na jednej z imprez w bardzo modnym w tamtym okresie miejscu, barze Cafe Tabac. Jak wtedy mówili sami zainteresowani, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kate i Johnny byli podobni pod względem swojego umiłowania do imprez i narkotyków. Kate była wtedy u szczytu popularności, robiła karierę w modelingu, ale i również nieustannie imprezowała. W tamtym czasie prasa rozpisywała się o jej uzależnieniu od heroiny. W końcu nie bez powodu mówi się, że jej wizerunek w latach 90. określany był jako tzw. heroin chic. Z kolei Johnny podobnie jak Kate lubił imprezować, nie stronił od narkotyków i alkoholu.



Nic dziwnego, że ta dwójka się połączyła, tworząc mieszankę wybuchową. Z tamtego okresu pochodzi jedno z najsłynniejszych zdjęć, gdy Moss i Depp tworzyli parę. Fotoreporterzy zrobili im zdjęcie, na którym młodzi Kate i Johnny zmierzają wieczorową porą do klubu. Zakochani nie tylko podzielali swoją miłość do imprez i używek, ale również i do mody. Na ujęciu odziani są w skórzane, podniszczone kurtki vintage, które zarówno wtedy, jak i teraz są szalenie modne, będąc też symbolem rock & rollowego życia. A takie wtedy prowadziła najsłynniejsza para lata 90.



Absolutnie żadną przeszkodą nie była wtedy różnica wieku. Depp jest starszy od Kate o dziesięć lat. Modelka i aktor byli razem, tworząc wybuchowy związek, zgodnie z zasadą sex, drugs and rock ’n’roll. Skandale z ich udziałem wielokrotnie trafiały na pierwsze strony kolorowej prasy. Ich związek określany był jako "kokainowy romans". I mimo że nie dawali dobrego przykładu innym młodym, to ludzie ich uwielbiali. W końcu w latach 90. taki styl życia był gloryfikowany.