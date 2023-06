Festiwal w Opolu już jest skandalem. A to dopiero początek

Czy Krajowy Festwial Piosenki Polskiej w Opolu stoi pod znakiem zapytania? To być może za dużo powiedziane, jednak pewnym jest, że działania Telewizji Polskiej, o których coraz głośniej mówi się po dramatycznej relacji Dody z przygotowań do festiwalu, nie pozostaną bez echa. Do bojkotu wydarzenia w mieście, którego prezydent otwarcie mówi o swoim nieprzychylnym nastawieniu do TVP, namawiali sami dziennikarze, a wypowiedź Dody jeszcze mocniej zaogniła kontrowersje wokół publicznego nadawcy.