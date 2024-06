Jestem tak zawiedziony światem - że świat to łyknął w dużej części. Sporo ludzi napisało o Kasi, że „nagle ci się przypomniało sześć lat po rozstaniu, że koleś jest przemocowcem? Czy w ogóle macie tę firmę w Japonii, co ty w ogóle robisz, czy tak się załatwia sprawy jako wspólnicy?”. A druga część świata łyknęła to na zasadzie, że tamte dziewczyny to może nie, ale Kasia to jest głos rozsądku i autorytet w sprawie wypowiadania się, kim tak naprawdę jest Krzysztof Gonciarz. W jakim, kur*a, świecie żyjemy, że osoba, która jest byłą dziewczyną i wspólniczką jest autorytetem do moralnej oceny mężczyzny? Przecież to jest ostatnia osoba, która będzie obiektywna w takiej sytuacji. Ponieważ jest to jedyna osoba, która ma jakieś materialny, finansowy interes. (...) Interes był taki, żebym zgodził się zamknąć firmę w najgorszym życiowym momencie. Jak na torturach

- opowiada Gonciarz.