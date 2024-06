Polka zrobiła "Reniferka", teraz łączy siły z twórczynią świetnego horroru. Widzieliśmy ich wspólny film

"Love Lies Bleeding" zabiera nas do malowniczych, choć nieco bardziej wypłowiałych niż "Stranger Things", lat 80., kiedy to w Ameryce panował kult sportowej sylwetki, a Ronald Reagan w Białym Domu sprawił, że lata 50. były znowu w modzie. Te dwa fakty pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. W scenariuszu Weroniki Tofilskiej i stojącej również za kamerą Rose Glass przenikają się. Łączą w opowieści o toksycznym związku, którą napędzają sterydy, przemoc i miłość do kina klasy B.



Fabuła skupia się na losach Lou, granej przez Kristen Stewart menadżerce niewielkiej siłowni, której głównym zajęciem jest przepychanie zatkanych kibli. Nie spodziewa się nawet, że za chwilę wraz ze znajomością z Jackie przyjdzie jej brodzić już nie w odchodach klientów, tylko ludzkich wnętrznościach. Nowoprzybyła do jej miasteczka kobieta wygląda jak skrzyżowanie wyjętej z okładki swoich kaset z aerobikiem Jane Fondy i Arnolda Schwarzeneggera. Kamera Fordesmana podziwia jej atletyczną sylwetkę, stopując narrację, aby widzowie mogli się przyjrzeć kolejnym wyrzeźbionym mięśniom. Ciało bohaterki od samego początku staje się atrakcją, a w miarę rozwoju akcji jeszcze tężeje za sprawą podejrzanych niemieckich specyfików.