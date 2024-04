Znany komik był prześladowany przez stalkerkę. Opowiedział swoją historię w tym znakomitym serialu Netfliksa

„Reniferek” jest zatem przejmującym świadectwem psychologicznej udręki bohatera - to, w jaki sposób próbował sobie poradzić z pojawieniem się Marthy (tak, by jej nie skrzywdzić, a jednocześnie nie narazić się na ujawnienie przez nią niewygodnych informacji na jego temat), zmusiło go do skonfrontowania się zarówno z napaścią na tle seksualnym, jak i wieloma pytaniami dotyczącymi jego miejsca w świecie czy właśnie seksualności. Przy tym wszystkim Donny pozostaje jednak postacią niejednoznaczną - czujemy, ze ma dobre serce i intencje, ale nie zawsze jesteśmy pewni co do charakteru niektórych jego motywacji. Sporo tu ciekawych wątków, pomysłów generujących kolejne pytania, niebanalnych, ludzkich i autentycznych. Jednym z ciekawszych jest moim zdaniem związek bohatera z Teri, transpłciową kobietą, w której szczerze się zakochał - jednocześnie nie potrafi pozbyć się wstydu i obaw przed ujawnieniem tej relacji. W strachu przed tym, jak inni mogą zareagować na fakt związku z transpłciową osobą, początkowo spotyka się z nią tylko w hotelowych restauracjach czy barach.



Donny mierzy się ze złożonością i ambiwalencją własnych uczuć, czuje wściekłość i żal do samego siebie (w pewnym momencie mówi nawet z goryczą, że miał się za tak progresywną osobę, a wstydzi się publicznie okazywać uczucia kobiecie, którą pokochał). To, w jaki sposób radzi sobie z tym wszystkim, jest już samo w sobie doskonałym spektaklem - gdy dodamy do tego elementy thrillera psychologicznego, otrzymamy niesamowity dramat z dreszczykiem - nieoczywisty, dojrzały, zadający trudne pytania i niepozbawiony autokrytyki względem twórcy. Świetna rzecz.



Reniferek jest dostępny w serwisie Netflix.