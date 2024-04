Za "Reniferkiem" od Netfliksa stoi prawdziwa historia. Jak wiele faktów zawarto w serialu?

A jednak najbardziej szokujący incydent w serialu wcale nie dotyczy Marthy. Sceny z epizodu 4. obrazują, jak Donny był zasypywany narkotykami przez swojego mentora z branży telewizyjnej, a następnie wykorzystany seksualnie. Przydarzyło się to również Gaddowi w prawdziwym życiu - komik wcześniej próbował przetworzyć molestowanie w innym przedstawieniu teatralnym, „komediowym Monkey See Monkey Do”, który w 2016 roku zdobył nagrodę Edinburgh Comedy.



W 2012 r. Richard - jak opisał w spektaklu - poznał na imprezie mężczyznę, który odurzył go narkotykami i zgwałcił. W serialu Darrien, scenarzysta fikcyjnego programu „Cotton Mouth”, wciąga bohatera w dragi, oferując kontakty branżowe i obiecując, że pomoże mu w zamówieniu własnego programu telewizyjnego. Para często spotyka się w mieszkaniu Darriena, gdzie ten podaje Donny’emu coraz mocniejsze narkotyki, w tym GHB i kwas, a później dokonuje na nim gwałtu. W serialu Donny w końcu wraca, by skonfrontować się z Darrienem. Gdy jednak ten zachowuje się, jakby wszystko było w porządku - parzy herbatę i proponuje bohaterowi stanowisko scenarzysty w swoim programie - ten po prostu odchodzi.



Nie wiadomo, co stało się z prawdziwym gwałcicielem. Gadd powiedział „Guardianowi”, że starał się przenieść swoje doświadczenia do teatru i telewizji. „Trzymanie tego w sobie było naprawdę trudne. Wiedziałem, że uwolnię się od tego tylko wtedy, gdy zacznę o tym mówić ludziom. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, jak trudne to jest, dopóki to się nie wydarzy. Ale myślę, że co cię nie zabije, to cię wzmocni”.