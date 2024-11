Piosenka, którą nagrał szef Mety, to cover kawałka „Get Low” od Lil Jona, który był częścią soundtracku do gry „Need for Speed: Underground”. Pełnej jego treści cytować tu pozwólcie nie będę, bo wydawca i tak mi tego by nie przepuścił, ale na bank go znacie i właśnie zaczął lecieć wam mimowolnie w głowach („low, low, low, low…).