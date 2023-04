Social media sprzyjają dziecięcej depresji, a edukować i pomagać młodym nie ma kto

Szczegółowy opis badania i podsumowanie wyników przeczytacie tutaj. Co zdaje się jawić jako jeden z kluczowych komponentów tego stanu rzeczy? Sieć i social media. Tymczasem pieniędzy na psychiatrię dziecięcą brakuje.



Specjaliści zwracają uwagę, że dla okresu dorastania w miarę normatywne jest okresowe obniżenie nastroju, myśli rezygnacyjne i samobójcze, problemy psychiczne itp. To ten czas w rozwoju człowieka, kiedy równoczesne zmiany i natężenie nowych doświadczeń doprowadzają do wielu kryzysów. Warto zatem pamiętać, że wartością oczekiwana problemów w tym wieku nie jest zero - co nie oznacza, iż problem należy bagatelizować. Bo problem istnieje i z roku na rok rośnie.



Tu warto przytoczyć informacje dotyczące zamachów samobójczych w 2022 roku, które Stowarzyszeniu Demagog udostępniła policja. W 2022 roku odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych - co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108). W poprzednim roku nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W ten sposób zginęło sześć osób, gdy w 2021 roku były to dwie osoby, a w 2020 roku - jedna. Przybywa również prób samobójczych wśród najmłodszych, jest ich aż 2,5 raza więcej niż w 2020 roku. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat.



Oczywiście, hasło "psychiatria" jest słowem wytrychem i ona nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jest bardzo istotna w kontekście tego, jak bardzo jest teraz zaniedbana i jak ważne jest udzielanie adekwatnej pomocy chorym. Są sfery, gdzie niebezpieczeństwo rośnie. I tak ośrodków dla osób z zaburzeniami odżywiania w Polsce właściwie nie ma. W debacie mówi się jednak głównie o psychiatrach - w praktyce są bardzo ważną, ale ostateczną instancją. Arcyważne w tej kwestii są m.in. brak edukacji psychologicznej w szkołach, brak miejsc w poradniach, brak ośrodków pracy terenowej (dopiero powstają), brak oferty dla osób m.in. z zaburzeniami tożsamości płciowej czy, jak wyżej wspominałem, odżywiania. Naprawdę wiele problemów można rozwiązać na wczesnym etapie. W Polsce można jednak liczyć przede wszystkim na wsparcie dotyczące alkoholu i narkotyków.