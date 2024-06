Ten smakowity thriller wyrywa z butów. Chwilę temu wleciał na Max

Gdy para bohaterów trafia na wyspę i rozpoczyna się degustacja, jasne staje się, że podawanie wykwintnych potraw, smakowanie niecodziennych połączeń i delektowanie się kunsztem kucharza to nie jedyna atrakcja, jaką Julian Slowik zaplanował na ten wieczór. I tu, w tym momencie, zaczyna się ostra jazda. Bo grupa bogaczy zobaczy, że Slowik jest nie tylko geniuszem kuchni, ale również… To musicie już sprawdzić sami.



„Menu” to przede wszystkim zanurzony w komediowym sosie thriller, który na początku zaskakuje, a potem bardzo konsekwentnie buduje napięcie. Gdy jednak na jaw wychodzą motywacje Slowika, to film przemienia się w dość ostrą społeczną satyrę. Jej powodem jest gniew, niezgoda na niesprawiedliwość i próba odkupienia za konszachty ze złem w czystej postaci. Mark Mylod, reżyser filmu, ma bardzo dobre oko i rozumie, skąd ów gniew może się brać, a także, kto może stać się jego obiektem. Ma zresztą w tym doświadczenie, bo choć wyreżyserował kilka filmów, przez ostatnie lata pracował między innymi nad „Sukcesją” (a także m. in. nad „The Last of Us”).