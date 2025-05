Zaraz rusza ogólna sprzedaż na koncert Metalliki w Polsce

W trakcie przedsprzedaży okazało się, że niektórzy członkowie Fifth mieli problemy z zakupem - mimo że z konta została pobrana konkretna kwota, to bilet nie pojawił się na ich koncie. Grupa Metallica opublikowała wówczas oświadczenie, w którym zapewniła, że każdy, kto nie otrzymał biletów w ciągu 90 minut od zakupu, otrzyma zwrot środków. Przedsprzedaż dla członków Fifth została dodatkowo wydłużona do 30 maja, czyli do jutra. Kiedy rusza ogólna sprzedaż?